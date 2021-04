Vaccini in Puglia, somministrate 845mila dosi: + 30mila, oltre 40mila inoculazioni dai medici di base

BARI - Le dosi di vaccini anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 845.883 (dato aggiornato alle ore 18), ieri alla stessa ora erano 815.038. Nell’arco delle 24 ore, quindi, sono stati usati circa 30mila vaccini. In provincia di Bari nelle ultime 48 ore sono state eseguite oltre 14mila somministrazioni. Nell’hub Fiera le operazioni proseguiranno fino a sera, gli operatori sono al lavoro per recuperare il ritardo causato dai tempi di consegna del vaccino Pfizer. Per quanto riguarda le somministrazioni per fascia d’età, il presidente della I commissione consiliare, Fabiano Amati, evidenzia che la «Puglia rispetto alle altre regioni e province autonome è 15esima per la fascia +90; 11esima per fascia 80/89; 19esima per la fascia 70-79».

In Puglia, nella prima settimana, sono 40.158 le dosi di vaccino somministrate dai medici di famiglia, il dato è fornito dal sindacato Fimmg Bari. Le inoculazioni sono iniziate martedì scorso, 6 aprile. "Purtroppo - commenta Nicola Calabrese, segretario di Fimmg Bari - il dato è che ci sono pochissimi vaccini. A noi medici di Medicina generale vengono consegnate dosi limitate e, per di più, la distribuzione non è uniforme tra le province». I medici di famiglia avevano iniziato a utilizzare il siero di Moderna, perché più facile da conservare, ma «adesso stiamo usando anche Pfizer». Le somministrazioni stanno avvenendo a domicilio (circa 13mila), negli studi o nei centri messi a disposizione dai Comuni e dalle Asl.