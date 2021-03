Covid in Puglia, ospedali saturi: occupato il 48% dei posti letto

BARI - È ormai vicina al 50% la soglia di saturazione dei posti letto di area Medica (pneumologia e malattie infettive) negli ospedali pugliesi. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), effettuata oggi, il 48% dei posti è occupato da pazienti Covid (la soglia critica è fissata al 40% dal ministero della Salute). Anche nelle terapie intensive l'occupazione è oltre il 40%, per la precisione oggi è pari al 41%, ma il limite è del 30%. Complessivamente sono 2005 i pazienti positivi al coronavirus assistiti negli ospedali pugliesi, in crescita rispetto a ieri, di cui 231 si trovano nelle rianimazioni.