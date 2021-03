Cisl Puglia, Aldo gemma nuovo segretario generale Fp

BARI - Aldo Gemma è il nuovo Segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Puglia. Lo ha eletto il Consiglio generale della federazione regionale, riunito in videoconferenza, e subentra a Giuseppe Melissano che ricopriva questa carica dal 2017. Alla riunione erano presenti i Segretari generali della Cisl Fp nazionale, Maurizio Petriccioli, e della Cisl Puglia, Antonio Castellucci.

Dopo l’elezione il neo leader della Cisl Fp regionale, Gemma, ha sottolineato che intende «rilanciare e ridisegnare i servizi pubblici nella nostra Regione, attraverso l’ascolto, il confronto, il dialogo sociale, per offrire prestazioni ai cittadini di alto standard qualitativo, tutelando le competenze e le professionalità operanti nei settori del Pubblico Impiego».

«Questi gli obiettivi che la Cisl Fp Puglia vuole traguardare nel prossimo futuro - ha aggiunto -. In questo periodo pandemico ritengo sia ancora più importante che in passato creare sinergia tra ospedalità pubblica e privata, con uno sguardo attento all’assistenza domiciliare integrata, valorizzando quelle Cooperative Sociali che al pari del Servizio Sanitario Regionale pubblico e privato, garantiscono alti livelli in termini di prestazioni assistenziali».

«Il diritto alla salute - ha spiegato Gemma - è la locomotiva che dovrà spingerci a ragionare in questi mesi difficili. Tutelare la salute pubblica, passa soprattutto nel tutelare tutti quegli operatori dei comparti del settore pubblico che continuano ad erogare servizi anche in condizioni lavorative veramente difficili, con un’esposizione costante al virus e che in taluni casi si trovano a svolgere le proprie competenze senza adeguati dispositivi di protezione individuale. Dobbiamo impegnarci affinché si avveri la rivoluzione della Pubblica Amministrazione volano del buon funzionamento del sistema Paese, mettendo a disposizione il sapere di ognuno di noi, valorizzando la cultura del lavoro, prendendoci cura gli uni degli altri con la consapevolezza che tutti abbiamo bisogno di una mano tesa e di un cuore accogliente. A tutti questi operatori va la mia riconoscenza e il mio impego», ha concluso Gemma.

«Con la Cisl Fp Puglia abbiamo sempre operato insieme per le lavoratrici e i lavoratori di questi importanti comparti - ha detto Castellucci - e che assicurano il funzionamento di numerosi servizi ai cittadini, specialmente in questo difficile momento di crisi pandemica».