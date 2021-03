Covid in Puglia, altri 1700 contagi (16,5%) e 23 decessi: sanità in affanno con più ricoveri. Zona rossa da lunedì

Ancora numeri preoccupanti in Puglia per quanto riguarda l'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore, infatti, a fronte di 10.322 test effettuati sono risultati 1700 nuovi positivi, poco meno di ieri quando furono 1774.

I nuovi contagi sono così distribuiti: ben 778 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività cresce ulteriormente: oggi è di 16,46% rispetto al 15,2% di ieri. da ieri sono decedute, inoltre, altre 23 persone: in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Anche sul fronte ricoveri, le strutture ospedaliere sono oramai in tilt per il gran numero di pazienti che affluiscono giornalmente. Quello che sta accadendo al Policlinico di Bari è emblematico.

Il numero dei ricoverati da ieri è cresciuto ulteriormente: sono 1617 mentre ieri erano 1583 (+34). Cresce il numero dei guariti, dai 120.773 di ieri si passa ai 121.389 di oggi. Continuano purtroppo a salire i casi attualmente positivi, 38.367, in aumento rispetto ai 37.306 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test.

NEL BARESE CONTAGI IN SALITA - Nella settimana dall’1 al 7 marzo nella sola provincia di Bari si sono registrati 3.536 nuovi contagi Covid, contro i 3.096 della settimana precedente. I dati sono contenuti nel bollettino Covid dell’Asl Bari.

Si registrano 287,43 nuovi casi ogni 100mila abitanti, in crescita rispetto ai 251,67 della settima precedente: 21 comuni su 41 superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti che è il limite fissato dal ministero per l’introduzione di nuove limitazioni, a cominciare dalla scuola. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in provincia di Bari sono state effettuate finora 133.064 somministrazioni, di cui 32.302 riguardano inoculazioni delle seconde dosi. In totale, fino al 12 marzo, sono stati vaccinati: 28.653 ultraottantenni e 19.683 operatori scolastici. Tra i vaccinati anche gli under 20, in totale sono 783.