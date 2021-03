Puglia, sanità al collasso: pazienti Covid nei corridoi al Policlinico di Bari

BARI - Al Policlinico di Bari, così come si evince dalle foto scattate in esclusiva da Luca Turi, l'area Covid è ormai sotto pressione. Non è facile trovare letti disponibili e spazi per accogliere i tanti pazienti Covid che ricorrono alle cure dei sanitari. I pazienti, come si vede dalle foto, sono sulle carrozzine, alcuni hanno bisogno di ossigeno.

Diverse le ambulanze in fila all'esterno e molti dei pazienti, non essendoci letti a disposizione, stazionano sulle lettighe delle stesse ambulanze.

E di ora in ora cresce la pressione sugli ospedali pugliesi in questa fase delicata dell’emergenza sanitaria. ieri, come ha ammesso dal governatore Michele Emiliano, sono soprattutto le strutture della provincia di Bari e di Taranto quelle più in sofferenza per l’aumento esponenziale di casi.