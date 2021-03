Bari calcio, Carrera: «Con Ternana conta solo vincere»

BARI - «Vincere è l’unica cosa che conta. Voglio un Bari più concreto, che sappia come aggredire la Ternana, forte nelle ripartenze. Gli umbri sono primi perché hanno tanto pregi e pochi difetti: dovremo essere bravi a sfruttare le loro piccole lacune»: così presenta la sfida del Bari con la capolista umbra il tecnico dei pugliesi Massimo Carrera. "Ci saranno da qui alla fine del torneo diversi scontri diretti. Siamo - aggiunge - ad un punto di svolta importante della stagione. Finché non c'è la matematica definizione della classifica, tutto è possibile». Poi una riflessione sulla debacle di domenica scorsa al San Nicola: «Abbiamo lavorato sugli errori commessi con il Potenza. C'è stato un minino di rilassamento: siamo scesi in campo pensando di aver vinto la gara sulla carta. Abbiamo avuto un approccio sbagliato». L'ultima considerazione: «Il duello con il tecnico umbro Lucarelli? Abbiamo giocato insieme a Bergamo, è un grande professionista, un giocherellone. Lo saluterò volentieri», conclude Carrera.