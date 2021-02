Puglia, stop a segnaletiche obsolete negli ospedali: cartelli modificabili con un clic

Stop a segnaletiche confuse o poco chiare, il Covid spinge spesso le strutture ospedaliere a modificare la propria organizzazione di reparti, che stride con le informazioni offerte alla gente al loro ingresso in ospedale. In tal senso è stato fatto un passo in avanti perchè ospedale e strutture sanitarie potranno prodursi subito in house gli aggiornamenti (di grafica) di pannelli e moduli segnaletici interni, con grandi risparmi economici e di tempi.

Tutto ciò grazie all’applicativo web Autocomposer generato da Hospitality – Linee guida sull’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi, il progetto regionale firmato dall’Asset che, in collaborazione con Aress e Dipartimento della Salute, sta caratterizzando l’evoluzione delle strutture sanitarie nella riorganizzazione di ambienti e servizi di accoglienza.

Il nuovo software è accessibile tramite login dal portale Pugliasalute sia dai pc degli ospedali sia da smartphone, con la guida di un tutorial e di help in ogni pagina Autocomposer che permette in pochi click di comporre in format prestabili pannelli a parete, da soffitto (a seconda delle altezze) e cartelli-porta, generando esecutivi inviabili via email a un qualunque service vicino o, nell’ultimo caso, usando una normale stampante d’ufficio. La nomenclatura preinserita comprende oltre 350 voci tecniche - sempre in italiano e inglese - ed è implementabile su input degli stessi operatori con l’inserimento di eventuali nuove voci aggiuntive.

Intanto Hospitality, progetto per sua natura flessibile, continua ad accompagnare il divenire della sanità pugliese anche nell’emergenza Covid: in questi giorni è in distribuzione tramite Asl a tutti i centri vaccini pugliesi il kit grafico per gli allestimenti, con totem e varie tipologie di pannelli segnaletici, integrando anche il marchio nazionale della (tanto discussa) primula. Strumenti di orientamento e informazione chiari e semplici, ben riconoscibili e uguali in tutto il territorio regionale.

Interventi che si affiancano al progressivo adeguamento, in corso nell’intero sistema della sanità pubblica, agli standard di accoglienza delle Linee guida Hospitality, già adottate finora in una cinquantina tra strutture, aree e reparti delle sei province.