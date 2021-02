Puglia, investimenti di Aqp per ammodernamento 129 depuratori

BARI - «Aqp non si ferma, siamo impegnati costantemente nell’aggiornamento e ammodernamento dei depuratori. Acquedotto non cura solamente la distribuzione della buona acqua ma è interessato al ciclo globale delle acque e presta una particolare attenzione al mondo della depurazione": lo ha dichiarato il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, durante la conferenza stampa online per presentare l’attività di contrasto delle emissioni odorigene della depurazione per migliorare la qualità dell’ambiente. "Siamo impegnati costantemente - ha rimarcato Di Cagno Abbrescia - sui depuratori attraverso un lavoro di aggiornamento e adeguamento costante. Lavorare su questo significa anche offrire un mare pulito, balneabile e questa è una delle prerogative più importanti per la nostra regione. Al momento sono 10 gli impianti completamente adeguati per quello che riguarda l'efficienza e le immissioni odorigene, Aqp non si ferma, sono infatti previsti gli aggiornamenti di altri 37 depuratori a cui ne seguiranno altri 82». «Aqp non si ferma e lavora per dare il migliore servizio ai cittadini», ha ribaditop Francesca Portincasa, coordinatrice Industriale e direttore Reti e Impianti di Aqp.