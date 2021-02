Il lancio folle della biscegliese Anna Musci, migliorato di oltre 1mt record personale

L’urlo perentorio con cui Anna Musci ha accompagnato la parabola del peso nel sesto ed ultimo tentativo ai Campionati Italiani Assoluti indoor ha lasciato subito presagire una misura importante. Di sicuro, però, la sedicenne lanciatrice biscegliese non avrebbe mai immaginato un exploit così deflagrante sulla pedana del palasport di Ancona: quella spallata poderosa di 14,95 metri, oltre a regalarle un’inattesa quanto meritata medaglia d’argento nella massima rassegna tricolore assoluta al coperto, le è valsa una sfilza di brillanti spunti tecnici e statistici che si fa fatica a sintetizzare.

Un progresso personale di un metro e 17 centimetri con annessa leadership stagionale sia nelle liste mondiali Under 18 sia nella lista tricolore Under 23, terza miglior prestazione italiana di sempre di un’Allieva con l’attrezzo da 4 chilogrammi nonché record pugliese Assoluto («polverizzato» il precedente primato di 14,30 metri appartenente alla coratina Rosa Balducci, durato per ben 29 anni).



«Ho vissuto emozioni pazzesche, quando è comparsa la misura sul display mi sono lasciata andare ad una gioia senza freni e sono corsa subito ad abbracciare mi padre Ettore, lì ai bordi dell’anello - spiega la portacolori dell’Alteratletica Locorotondo allenata da Gaetano D’Imperio - . La mia gara era iniziata con un incoraggiante 14,23 che mi aveva proiettato a lungo sul podio alle spalle di Chiara Rosa (al suo 17° titolo italiano indoor di fila) e di Martina Carnevale, poi al quinto turno è arrivato il 14,87 di Monia Cantarelli a buttarmi fuori dalla zona medaglia. A quel punto ho dato fondo a tutte le energie fisiche e mentali che mi erano rimaste ed è venuto fuori quel lancio incredibile. Dediche? Ne ho un paio. La prima va a nonno Carmelo che ci ha lasciati qualche anno fa, la cui foto porto sempre appresso nelle gare più importanti. L’altra a me stessa ed alla mia ferrea determinazione, grazie alla quale nel weekend precedente ho inseguito e centrato la misura di qualificazione agli Assoluti in una gara al “Bellavista” di Bari con temperatura vicina allo zero accompagnata da qualche fiocco di neve. Tutto questo con poche ore di riposo dopo la vittoria del titolo indoor Allieve del giorno prima ad Ancona».



Oltre al pass per gli Europei Under 18 che si terranno in estate a Rieti, Anna Musci si è assicurata anche la partecipazione ai Mondiali Under 20 di Nairobi, in calendario sempre ad agosto. E nel frattempo prova a caricare il fratello maggiore Carmelo, atteso fra i protagonisti della gara di lancio del disco ai Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi in programma sabato e domenica sulle pedane del «Cozzoli» di Molfetta.