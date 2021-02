Bari, prime 200 dosi vaccini Covid a personale scolastico

BARI - Sono 26 mila, tra docenti e personale scolastico della provincia di Bari, i potenziali destinatari della vaccinazione anti-Covid. Oggi è cominciata la campagna vaccinale per i primi 200 delle scuole comunali, all’interno del Palacarbonara messo a disposizione dal Comune.

«E' un momento importantissimo perché sappiamo che nelle scuole il virus circola e mettere in sicurezza le scuole è una priorità assoluta - ha detto il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - . È un progetto ambizioso che va fatto nel più breve tempo possibile. L’arma del vaccino è l’unica e la più importante che abbiamo e dobbiamo metterla in campo e utilizzarla la massimo nel più breve tempo possibile».

«Abbiamo iniziato subito e stiamo cercando anche di accelerare il processo di vaccinazione di tutti gli operatori scolastici di tutta la regione proprio per questo motivo, perché prima saranno vaccinati e prima potranno continuare a lavorare con maggiore serenità. È questo il tributo che il mondo della sanità in questo momento ha il dovere di dare al mondo della scuola».

Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico comunale che parte a Bari con la vaccinazione dei primi 200 operatori scolastici, e in contemporanea anche in alcuni degli altri capoluoghi di provincia pugliesi.

VACCINI PER OVER 80 - «E' una giornata importante anche perché dalla prossima settimana - ha proseguito Lopalco - avvieremo un altro grande pezzo di questa campagna vaccinale che probabilmente passerà alla storia come la più grande campagna vaccinale del secolo, che sarà l’avvio della campagna vaccinale degli ultra 80enni. La velocità di questa campagna è dettata purtroppo dalla disponibilità dei vaccini. Passo dopo passo davvero speriamo in tempi ragionevoli di vaccinare tutti».

All'avvia delle operazioni di vaccinazione del personale scolastico, era presente anche il primo cittadino di Bari, Antonio decaro: «L'organizzazione dei vaccini viene fatta dall’Asl però il Comune ancora una volta ha fatto uno sforzo straordinario mettendo a disposizione una struttura con sei punti per la vaccinazione e siamo disponibili a mettere altre strutture a disposizione, oggi del nostro personale scolastico e da lunedì anche per gli over 80». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro in occasione dell’avvio in Puglia della campagna vaccinale del personale scolastico delle scuole comunali.

PRIMA DOCENTE VACCINATA: «FINALMENTE» - «Finalmente. Siamo felicissime davvero. Non vedevamo l’ora. C'è sicuramente un pò di paura ma è giusto così. E’ giusto portare un pò di serenità a casa, alle nostre famiglie, alle famiglie dei bambini e a tutti coloro che ci sono vicini». A parlare è Giulia Reale, 34 anni insegnante nell’asilo nido comunale Montessori di Bari, prima vaccinata pugliese tra il personale scolastico.

«Abbiamo vissuto quest’ultimo anno come se il lockdown non fosse mai finito - ha detto la 34enne - , perché lavorando con bambini che non portano le mascherine e incontrando tante famiglie, siamo rimasti chiusi in casa per la paura di contagiare».