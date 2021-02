Covid in Puglia, 844 nuovi positivi su 10mila test (8,4%) ma tanti decessi (+37) e oltre 3mila guariti. Preoccupa aumento casi variante inglese

Mentre tiene in allarme in Puglia l'aumento dei casi di pazienti positivi alla variante inglese del coronavirus, nelle ultime ultime 24, a fronte di 10.033 test effettuati, 844 sono risultati positivi. Rispetto a ieri, quindi, l'indice di positività di mantiene stabile all'8,4% (ieri era dell'8,5%).

I nuovi casi sono così ditribuiti: 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Tante ancora le vittime, ben 37 decessi (ieri furono 17): 19 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata nelle ultime 24 ore: si passa da 1470 di ieri ai 1.442 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 95.372 di ieri si passa ai 98.484 di oggi (+3.112). Scendono ancora i casi attualmente positivi, 35.729, in calo rispetto ai 38.034 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1468882 test.

IL REPORT GIIMBE - Il report settimanale della fondazione Gimbe conferma la discesa della curva epidemiologica in Puglia: per la quarta settimana consecutiva, infatti, si riduce l’aumento dei nuovi contagi.

Nella settimana dal 10 al 16 febbraio è stato registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Covid del 4,6%, la settimana scorsa era stato del 4,8%, prima ancora del 5,7% e del 6,2%. Quindi, pur essendoci una circolazione del Covid-19, la curva epidemiologica è in flessione. Cala anche il dato relativo all’incidenza, passata dai 320 casi ogni 100mila abitanti di una settimana fa ai 304 positivi attuali.

Analizzando il trend provinciale, è ancora una volta il territorio di Taranto quello che registra il maggior incremento percentuale dei casi dal 9 al 16 febbraio (+7,6%), e la maggiore incidenza dal 2 al 16 febbraio con 470 positivi ogni 100mila abitanti. Importante incremento anche per la provincia di Brindisi (+6,3%) ma l’incidenza è 280 casi ogni 100mila abitanti. Nelle altre province, invece, l’aumento dei casi settimanali è sotto la media regionale.