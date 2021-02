Bari, lady preferenze cede i posti in Comune ed ex Provincia: conserva solo lo scranno in Regione

Lady preferenze rinuncia a Comune e Città metropolitana e conserva solo lo scranno in Regione. Anita Maurodinoia, eletta al Consiglio regionale nella lista del PD e nominata dal presidente Emiliano assessore ai Trasporti e alla Mobilità pugliese, pur non essendo incompatibile, si è dimessa dal Comune di Bari e dalla Città Metropolitana, rinnovando le rispettive assemblee.

Alla più suffragata del Comune di Bari subentrerà Romeo Ranieri il primo dei non eletti con 1520 voti della lista “Sud al Centro”, che siederà in Consiglio per la terza volta, mentre, alla Città Metropolitana di Bari, approderà la Consigliera comunale di Bari Alessandra Anaclerio. Entrambi, per la supervotata «svolgeranno il proprio compito con la serietà, professionalità e competenza che li contraddistingue, a vantaggio della nostra comunità».

«Lasciare il Comune e la Città Metropolitana di Bari dopo tanti anni di impegno politico, per potermi occupare a tempo pieno dell’impegnativo ruolo di assessore regionale-dichiara la Maurodinoia- se da un lato mi procura nostalgia, dall’altro mi riempie di ottimismo e di speranza confidando sulle qualità morali e politiche di chi mi sostituirà».

Alla Provincia, Anita Mauridinoia, ha svolto 12 anni di mandato.