Pane di Altamura, la Lega chiede che sia riconosciuto patrimonio Unesco

Con una risoluzione depositata alla Camera dei Deputati e presto anche in Consiglio regionale, la Lega Puglia lancia la battaglia perché il pane Dop di Altamura venga riconosciuto come patrimonio Unesco. L’iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa dai deputati Rossano Sasso e Anna Rita Tateo con il consigliere regionale Davide Bellomo. "Il pane di Altamura - ha spiegato Sasso - è un simbolo millenario di civiltà, pace, progresso, un simbolo religioso ed identitario, rappresenta il genius loci di un territorio che merita tale riconoscimento, dopo l’opera ormai millenaria dei maestri fornai. È il pane conosciuto in tutto il mondo, e ritengo che possa ottenere tale riconoscimento al pari della birra belga, del kerkel turco, della cucina messicana che lo hanno già ottenuto». "La risoluzione - spiegano in una nota - , che rappresenta il primo passo verso il riconoscimento finale, una volta approvata a Montecitorio impegnerà formalmente il Governo italiano ad inserire il pane più famoso al mondo nella lista dei candidati al patrimonio Unesco».