Regione Puglia, Maraschio: «Mi impegno ad attivare il depuratore in Salento»

BARI - «La Regione Puglia continua ad essere molto attenta alle istanze della comunità di Porto Cesareo (Lecce). Nei prossimi giorni, di concerto con l’assessore Raffaele Piemontese e Aqp, continueremo ad avere un’interlocuzione con gli uffici preposti e con il sindaco per giungere all’attivazione dell’infrastruttura fognaria». Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio a margine del tavolo tecnico che si è svolto oggi a Bari sulla questione legata alla rete fognaria ed alla messa in funzione del depuratore di Porto Cesareo. L’obiettivo resta quello di consentire il trattamento ed il completo riuso delle acque depurate per fini agricoli ed altri utilizzi che consentano la chiusura del ciclo in una logica di tutela ambientale ed economia circolare. «Il depuratore - ha proseguito Maraschio - sarà in grado di restituire all’ambiente un refluo depurato e il massimo riutilizzo delle acque affinate. L'argomento è oggetto delle interlocuzioni con il ministero dell’Ambiente, interrotte purtroppo dall’attuale crisi di governo, ma che ci adopereremo a riattivare il prima possibile. Interlocuzioni mirate a condividere gli obiettivi previsti dal Regolamento dell’Unione europea, che impegna al riuso delle acque reflue al 100% e conseguentemente ad ottenere la deroga allo scarico a mare».