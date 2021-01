Nucleare, regione Puglia attiva task force contro deposito

La Giunta regionale pugliese ha oggi istituito il «Tavolo di coordinamento regionale» ed il «Tavolo tecnico» per opporsi al procedimento di localizzazione e costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco tecnologico in Puglia. L’organismo sarà presieduto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, ed è composto dall’assessore all’Ambiente, al Territorio e Urbanistica, dai sindaci dei Comuni di Gravina in Puglia, Altamura, Laterza e dagli ulteriori Comuni dei territori confinanti che intendano aderire. La Giunta ha inoltre stabilito che il Tavolo dovrà definire la strategia comune, fornire il supporto tecnico anche agli ulteriori Comuni interessati e coordinare le proprie attività con quelle della Regione Basilicata.