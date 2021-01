Sindaci pugliesi e lucani uniti: «No al deposito di scorie nucleari»

MATERA - Le Giunte regionali di Puglia e Basilicata «ribadiscano, rafforzino e pongano in essere in maniera concreta e risolutiva, la propria ferma contrarietà all’eventuale allocazione sui rispettivi territori, del deposito unico nazionale di scorie nucleari».

Lo hanno scritto, in un documento congiunto, i sindaci di alcuni comuni pugliesi e lucani (Alesio Valente-Gravina in Puglia; Rosa Melodia-Altamura; Francesco Frigiola-Laterza; Domenico Bennardi-Matera; Nicola Massimo Morea-Irsina; Viviana Cervellino-Genzano di Lucania; Fernando Teodoro Maria Scattone-Acerenza; Antonia Maria Fidanza-Oppido Lucano; Domenico Raffaele Tataranno-Bernalda; Piero Marrese-Montalbano Jonico; Vincenzo Zito-Montescaglioso).

In una videoconferenza precedente al documento, i sindaci avevano espresso «all’unanimità, la loro opposizione alla realizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti nucleari nei rispettivi territori, così come individuati nella Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) chiedendo ai rispettivi Enti Regionali di Puglia e Basilicata, di coordinare tutte le azioni che si vorranno intraprendere a supporto degli Enti locali, con figure professionali altamente qualificate».

Nel documento si chiede alle Giunte regionali di «voler strutturare e sostenere le iniziative promosse dai Comuni, coordinando in senso unitario le attività da intraprendersi sul piano istituzionale, promuovendo ogni azione utile ed opportuna alla presentazione - nei termini stabiliti dalle legge - delle osservazioni in merito alla Cnapi, garantendo agli stessi Comuni ogni utile supporto, anche tecnico-giuridico per la formulazione di ulteriori e specifiche documentate osservazioni».