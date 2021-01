Controlli sui treni in Puglia e Basilicata: 281 denunce e 25 arresti nel 2020

BARI - Nel 2020 la Polizia ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise ha effettuato nelle stazioni e a bordo di 1.981 treni controlli su 178.438 persone, ne ha denunciate 281 e arrestate 25. Sono alcuni dei dati del bilancio annuale dell’attività del Compartimento Polizia ferroviaria delle tre regioni, dal quale si evince anche che 27 persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, e sono stati sequestrati circa 3 kg di droga. Sono state rintracciate 21 persone scomparse, allontanatesi dai nuclei famigliari o da case di accoglienza, tra cui 14 minori. Con riferimento ai furti di rame di proprietà di imprese ferroviarie, durante 442 servizi di pattugliamento delle linee e in 185 depositi di metallo, gli agenti hanno sequestrato 1.800 kg di cavi di rame rubati, arrestato 6 persone per furto e denunciate 11 per ricettazione. Nello stesso periodo hanno identificato 178.438 persone ritenute sospette, 18.539 delle quali cittadini stranieri e 22 risultati irregolari sul territorio nazionale. Sono state poi elevate 480 sanzioni amministrative e salvati anche due animali, appartenenti a specie protette: un riccio e un barbagianni, affidati agli agenti del settore faunistico del Centro recupero animali selvatici della Regione Puglia.