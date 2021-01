Covid 19 in Basilicata, 159 nuovi positivi ma nessuna vittima

POTENZA - Centocinquantanove dei 965 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale spiegando che sono 154 i tamponi positivi appartengono a residenti in regione.

In un giorno sono guarite 66 persone, portando il totale generale di coloro che hanno superato la malattia a 4.456. I lucani attualmente positivi sono 5.949 e 5.861 di loro sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 88 persone: cinque sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata sono stati esaminati 185.256 tamponi, 172.110 dei quali sono risultati negativi.