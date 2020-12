Coronavirus Italia, 8.913 nuovi casi e 298 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: i nuovi casi sono 8.913, +0,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +10.407), mentre i decessi odierni sono 298, +0,4% (ieri erano +261), per un totale di 71.925 vittime da febbraio. I morti salgono a 305 se si aggiungono i 7 decessi di Bolzano di ieri comunicati oggi (vedi la nota). Le persone guarite o dimesse sono 1.394.011 complessivamente: 7.798 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +0,6% (ieri erano +9.089). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 581.760, pari a +817 rispetto a ieri, +0,1% (ieri erano +1.055). Gli attuali positivi sono in crescita per il secondo giorno consecutivo, perché i nuovi casi sono più della somma di guariti e decessi.

I tamponi sono stati 59.879, ovvero 21.685 in meno rispetto a ieri quando erano stati 81.285. Mentre il tasso di positività è del 14,9% (l’approssimazione di 14,885%): su 100 tamponi eseguiti quasi 15 sono risultati positivi; ieri era del 12,8%.



Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi. I test sono in numero inferiore alla media (la media di questa settimana natalizia è di 143 mila, calcolata da lunedì 21), come accade sempre durante i festivi. Nella domenica del Vax day i casi sono sotto quota 10 mila, non succedeva dal 19 ottobre (erano 9.338).