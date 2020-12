Puglia, Lopalco: «al via raccolta di plasma iperimmune per curare i malati di Covid»

BARI - «Il plasma iperimmune è impiegato nell’ambito degli studi sperimentali in pazienti affetti da Covid-19. Come tale, è utilizzabile solo in protocolli clinici e in pazienti ospedalizzati con caratteristiche definite dagli stessi protocolli». Lo evidenzia l’assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco. «I candidati donatori -spiega - devono avere i requisiti di idoneità previsti per la donazione di sangue, plasma, piastrine; età 18-65 anni. Inoltre non devono aver avuto gravidanze e interruzione di gravidanza (donatrici) e trasfusioni di sangue/emocomponenti (entrambi i sessi); non devono aver avuto patologie pregresse importanti, quali neoplasie, cardiopatie, epatite e altre». «I candidati donatori - prosegue - devono documentare la positività al tampone nasofaringeo e la successiva negatività. Un requisito aggiuntivo importante è la presenza di un adeguato titolo di anticorpi neutralizzanti, che è direttamente correlato alla gravità della malattia».

«Gli anticorpi neutralizzanti - sottolinea - sono rilevati in coloro che hanno avuto una malattia con sintomatologia importante (febbre, sintomi respiratori), anche trattata a domicilio, e soprattutto in chi ha avuto necessità di ricovero con successiva guarigione».

In Puglia è previsto uno screening pre-donazione per la valutazione della idoneità da effettuarsi non prima di tre settimane dal tampone negativo. Gli ospedali interessati sono il Vito Fazzi a Lecce, il Perrino a Brindisi, il Santissima Annunziata a Taranto, il Miulli ad Acquaviva (Bari), il Policlinico di Bari, il San Paolo a Bari, il Dimiccoli a Barletta, l’ospedale di Foggia e quello di San Giovanni Rotondo.

ECCO I CONTATTI

Acquaviva

Ospedale Miulli

080.3054453 – 080.3054960 - 080.3054455

Bari

Policlinico

080.5594292 - medicinatrasfusionale@ policlinico.ba.it

Ore 8.30-13.30

Ospedale San Paolo

080.5843581 - 080.5843577 - 080.5843598

Barletta

Ospedale Dimiccoli

0883.577293

Brindisi

Ospedale Perrino

0831.537274

Foggia

Ospedali Riuniti

0881.732190 - 0881.732189

Lecce

Ospedale Vito Fazzi

0832.661533

Ore 11-13 dal lunedì al sabato

San Giovanni Rotondo

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

0882.410369 - 0882.410270

Taranto

Ospedale SS. Annunziata

099.4585882 - 099.4585885