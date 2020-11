Addio a Maradona, stroncato da una crisi cardio respiratoria. Choc a Napoli: «Era il più grande di tutti»

Addio al piede de oro. Diego Armando Maradona è morto oggi, all'età di 60 anni, per un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigres, zona alla periferia in cui si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica dov'era stato operato al cervello. La notizia ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo.

La foto di Diego Maradona che bacia la coppa del Monda e la scritta "Eterno" è stata pubblicata dalla federcalcio argentina, sul suo profilo Twitter, per piangere la scomparsa della sua "leggenda». «L'Associazione di football argentino, attraverso il suo presidente, Claudio Tapia, manifesta il suo profondo dolore per la scomparsa della nostra leggenda, Diego Armando Maradona. Sarai sempre nei nostri cuori», si legge nel post.

Choc a Napoli. La notizia, alla quale molti ancora stentano a credere, è rimbalzata sui telefonini. In pieno centro, in piazza Municipio una sola voce: «Era il più grande di tutti». Anche a Fuorigrotta, là dove si trova il San Paolo, suo tempio calcistico, ci sta chi si commuove. Subito i ricordi per le sue straordinarie giocate. E una donna, «questo 2020 è veramente l'anno peggiore».