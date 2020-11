Puglia, la giunta regionale aspetta Rousseau

Aspettando Godot? No, Rousseau. La composizione della giunta e la sua definizione assumono sempre più i connotati di un’opera di Samuel Beckett. Il governatore Michele Emiliano ha pronta la squadra di governo, che comprende anche una presenza del Movimento Cinquestelle (con uno o due assessori). Cosa manca per l’ufficializzazione? La votazione sulla piattaforma Rousseau, gestita dalla Casaleggio, annunciata dal capo politico Vito Crimi ma non ancora calendarizzata.

Lo stato dell’arte è ricostruito così da Rosa Barone, tra i quattro consiglieri regionali a favore dell’intesa con il fronte emilianista nonché assessore in pectore: «Stiamo valutando tutto con Vito Crimi, lo abbiamo sentito sabato». Intanto il Movimento pugliese ribolle e si divide tra pro intesa e autonomisti (Laricchia e Lezzi): «Una scissione in vista? Spero di no. Deve essere rispettato - aggiunge il volere degli attivisti. Comprendo benissimo tutte le ragioni sollevate. Ma abbiamo ricevuto una proposta e dobbiamo decidere. Non l’abbiamo chiesta noi, ci è stata offerta legittimamente dal governatore Emiliano dopo aver stravinto». La Barone è pro alleanza: «Sono molto felice di poter in qualsiasi modo aderire alle richieste dei cittadini. Se il movimento ci colloca all’opposizione bene, se dovremo andare al governo bene lo stesso». I nodi cruciali: su cosa voteranno i grillini, chi scriverà il quesito: «Crimi», taglia corto la Barone.

Quando si voterà sul web, però, non si sa. «La data? Domanda da un milione di dollari», scherza il parlamentare Leonardo Donno. «Presumo - puntualizza - si voti in settimana come ha detto Crimi. Il quesito lo scriverà il capo politico, insieme ai nostri regionali». La base che parteciperà alla consultazione? «Voteranno soltanto gli iscritti pugliesi? Solo Crimi lo sa. Un assessorato o due? Non lo so. Sono un facilitatore, non so queste informazioni».

Intanto il tempo stringe e l’emergenza Covid richiede un governo regionale in carica: «Si voterà in queste settimana. Emiliano deve chiudere la giunta». Infine la posizione nel merito di Donno: «Mi sono fidato dei nostri consiglieri quando hanno scelto di andare da soli alle regionali. Ora c’è una maggioranza che ci chiede di valutare l’offerta di Emiliano. Loro hanno chiesto un passaggio con gli iscritti. Avrei preferito però che si fosse votato anche prima delle regionali. Sono quindi dalla loro parte» conclude Donno. Sul sito buonacausa.org è apparsa una lettera aperta a Vito Crimi che contesta l’accordo con i dem.