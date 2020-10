Bari, ordinanza chiusura scuole Emiliano: «Aspettiamo proposte per alleggerire carico in classe o sui trasporti»

BARI - «La mia ordinanza stimola la scuola a fare proposte. È una ordinanza pedagogica, non impone nulla».

Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla domanda dei cronisti, durante una visita nell’ex deposito carburanti di Monopoli, sulle polemiche relativa alla ordinanza di ieri che dispone la didattica a distanza per gli studenti del triennio superiore a partire da lunedì prossimo.

«In questi giorni abbiamo più volte detto alla scuola pugliese di provare ad alleggerire il carico in classe o sui trasporti in modo tale da rallentare la diffusione del virus» ha detto Emiliano, spiegando che «se le scuole mi presenteranno dei piani di alleggerimento sia del carico sui mezzi di trasporto sia del carico in classe, noi man mano possiamo autorizzare la ripresa delle lezioni in presenza, in modo da realizzare finalmente quella intesa tra i vettori di trasporto, le scuole e la Regione Puglia che evidentemente fino ad oggi non si è pienamente realizzata».

«Non vediamo l’ora che la scuola ci faccia delle proposte - conclude - per poter allentare» l’ordinanza «e poterla modellare in modo chirurgico su ogni istituto scolastico».