«La destra perde? È debole a Bari», parla Caroppo

Il centrodestra ha il «mal di Bari»: è questa la provocazione che lancia Andrea Caroppo, eurodeputato eletto nella Lega ed ora passato nel gruppo misto a Bruxelles (tra i non iscritti). Il politico salentino fu il più votato in Puglia nel 2019 nelle fila del Carroccio, partito che ha abbandonato per dissidi con la dirigenza regionale.

«Non mi aspettavo una sconfitta di queste proporzioni per il centrodestra nelle ultime regionali - attacca Caroppo -. Di sicuro si percepiva, al di là dei sondaggi, la complessità della sfida. Poteva finire punto a punto. La campagna elettorale limitata dal Covid presentava un contesto sui generis». Cosa è mancato ai conservatori? «Tanti fattori. Chi ha gestito il Covid è uscito rafforzato sia alle regionali che nei comuni; Emiliano è stato spregiudicato nella gestione del governo e del sottogoverno. L’atteggiamento poco collaborativo di alcune forze politiche ha contribuito a indebolire il messaggio della nostra coalizione (il riferimento è alla Lega, che ha promosso solo un evento con il candidato presidente Raffaele Fitto in tutta la campagna elettorale, ndr)». Il discorso ha poi una declinazione operativa: «A questo punto va fatta una riflessione più serena. In che sede? Bella domanda - chiosa Caroppo -. Il centrodestra non ha ancora discusso le ragioni della sconfitta, procedendo con poca collegialità, come nella fase di scelta del candidato. Qui gli eletti da Bruxelles a Roma passando per il Consiglio regionale non sono tanti: ci vorrebbe un raccordo della coalizione per avere una proposta più corale».

L’eurodeputato poi chiama in causa i vertici dei partiti e tocca il tasto «Bari», ovvero il territorio trasformato da Emiliano e Decaro in un “feudo rosso”: «Chi ha responsabilità di partito dovrebbe avviare questa riflessione. Il centrodestra con le liste in cinque province su sei, esclusa Bari, è in parità con i progressisti. Il vero problema è sul dato del presidente e sulla voragine che c’è a Bari e provincia a vantaggio della sinistra». La debolezza nel capoluogo regionale ha un peso determinate: «È un dato che viene da lontano, determinato dall’atteggiamento predatorio di Emiliano, basta vedere quanti portatori di consenso sono passati da destra a sinistra, come Cassano e Maurodinoia, ma c’è anche altro. La debolezza del centrodestra nella città simbolo della regione è consolidata e bisogna lavorare per invertire la rotta». L’immobilismo potrebbe essere una condanna? «Se i partiti da qui al 2023 faranno solo una corsa per blindare le posizioni ridotte rimaste dopo il taglio dei parlamentari, la strada sarà ancora una volta sbagliata».

Il futuro di Caroppo? «Il mio orizzonte? Lavoro con il network meridionalista “Sud in testa”: l’attivismo sudista e civico può contribuire a fornire uno shock positivo alla alleanza. Con la Lega divorzio consensuale? Non siamo alle carte bollate. Ho conservato un rapporto di stima con i colleghi del Carroccio a Bruxelles. La mia situazione di disagio era stata segnalata per tempo a Salvini, ma non ci sono stati incontri sul caso. Lamentavo a livello territoriale una serie di difficoltà: ero nella Lega per l’autodeterminazione territoriale di un progetto federalista, ma tutto è stato vanificato dalla presenza di commissari esterni. In una prima fase si puntava a valorizzare gruppi dirigenti e amministratori che si erano distinti nei territori. Fino alle Europee questa linea è passata, poi tutto è cambiato e non c’è stato il vero rinnovamento di cui Lega doveva essere portatrice». In Europa c’è chi lo indica in viaggio verso l’approdo con Fratelli d’Italia: «Non faccio previsioni. Ho un buon rapporto con Carlo Fidanza, capo delegazione dei meloniani. Per ora sono impegnato a lavorare perché i pugliesi possano avere in futuro una visione alternativa di governo del centrodestra». A Bruxelles, intanto, il Covid sta rendendo digitali le sedute: «In Belgio la situazione è preoccupante - conclude Caroppo - e la partecipazione alla prossima riunione avverrà via web. La presenza in aula sarà riservata ad occasioni eccezionali».