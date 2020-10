L'eurodeputato pugliese Caroppo lascia la Lega

La delegazione della Lega nel Parlamento Europeo perde un eurodeputato e anche il primato di primo partito dell'Emiciclo, che deteneva fino a ieri a pari merito con la Cdu/Csu di Angela Merkel.

Ora la Lega, che alle ultime elezioni europee ha ottenuto un grande successo elettorale portando a Bruxelles una foltissima delegazione, ha 28 europarlamentari e i tedeschi della Cdu/Csu 29. L'europarlamentare pugliese Andrea Caroppo è passato tra i «Non Iscritti», lasciando il gruppo Id. «Sì confermo - dice Caroppo - sono tra i Non Iscritti». La decisione, spiega è una conseguenza delle ultime elezioni regionali in Puglia: «Parte da lì - afferma Caroppo - ma è una situazione che andava avanti da molto tempo in maniera non idilliaca. Ho atteso che si concludesse il turno elettorale e poi ho lasciato il gruppo». L'eurodeputato ha poi spiegato che «non è in programma l'adesione ad altri gruppi parlamentari. Per il momento continuerò la mia attività istituzionale e politica con il movimento territoriale Sud in testa». «Dispiace che l'eurodeputato Andrea Caroppo sia passato tra i Non Iscritti, gli auguriamo di fare bene. Progetti ce ne sono tanti: accettiamo le critiche, ma andiamo avanti per la nostra strada», ha detto in proposito il presidente del gruppo Identità e Democrazia Marco Zanni, a Bruxelles a margine dei lavori della plenaria del Parlamento Europeo.