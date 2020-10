Coronavirus Puglia, obbligo di mascherina all'aperto davanti a scuole, locali, fermate bus e alla Campionaria: l'ordinanza. Lettera al Prefetto per disservizi bus

BARI - È ufficiale: in Puglia da oggi le mascherine sono di nuovo obbligatorie all'aperto dove non si può mantenere, in modo continuativo, il distanziamento sociale. Più precisamente negli spazi vicino ai locali, davanti alle scuole e alle fermate del trasporto pubblico. A deciderlo è stato il governatore Emiliano che ha emesso una nuova ordinanza con la quale si prendono nuove misure per frenare il contagio da Covid 19 in risalita nelle ultime settimane.

Il testo prevede «una efficacia immediata - si legge - fermo restando l’obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico». Possono essere usate mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina: i congiunti o conviventi; i bambini al di sotto dei sei anni; i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con loro". Per chi non rispetterà le norme saranno applicate sanzioni severe.

Mascherine obbligatorie all'aperto anche in Fiera del Levante: lo ha deciso il presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi, dopo avere appreso dell'ordinanza della Regione Puglia firmata dal presidente Michele Emiliano, che dispone l'uso di mascherine obbligatorie all'aperto davanti a scuole, locali e fermate dei bus.

DISSERVIZI SUI MEZZI DI TRASPORTO - Il dipartimento regionale della Mobilità ha chiesto a tutte le Prefetture pugliesi, attraverso una nota, di segnalare la presenza di «linee e corse» di bus e pullman «per le quali si rileva da parte delle imprese del trasporto pubblico locale una insufficienza di mezzi di trasporto, indicando eventuali necessità», al fine «anche di individuare strategie da mettere in campo per tutelare la sicurezza e l’incolumità dell’utenza». La richiesta della Regione Puglia è stata inviata dopo «le varie segnalazioni di disfunzione del servizio proveniente dal territorio» alla riapertura delle scuole: i posti sui bus, infatti, secondo quanto stabilito in un accordo Stato-Regioni, possono essere occupati fino ad un massimo dell’80% della disponibilità, per abbassare il rischio di contagi di Coronavirus. Ma questa riduzione sta provocando disagi ai viaggiatori, pendolari e studenti: vengono segnalate corse saltate, oltre ai mezzi troppo pieni. Da qui l’esigenza di intervenire.