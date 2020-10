Lutto nel mondo dell'atletica: morto prof. Germano (Nello), cosigliere federale Fidal

BARI - Lutto nel mondo dell’atletica pugliese: è morto ieri all’età di 75 anni il professor Tommaso Germano, per tutti Nello, consigliere federale Fidal per due quadrienni (1988-1992 e 1996-2000) sotto la Presidenza di Gianni Gola.

Docente universitario in Diritto del lavoro e previdenza sociale all’Università di Bari, Germano era stato un promettente lanciatore di peso da giovane e condivideva questa passione con la moglie Grazia, già primatista regionale di lancio del disco.

E' stato fondatore insieme con Ennio Evangelio della gloriosa società «Atletica Bari», nella quale hanno militato generazioni di atleti di buon livello. Unanime cordoglio anche nel mondo forense barese, dove Germano si è distinto, oltre che per il rigore professionale, per esser stato il primo presidente della Commissione per la parità di genere dell’Ordine degli avvocati di Bari.