Non solo Referendum e Regionali: domenica e lunedì anche in Puglia e Basiiicata si è votato per le Amministrative. Attesa per lo spoglio delle schede che inizia alle ore 9.

IN PUGLIA

Si è votato in 49 i Comuni pugliesi per eleggere un nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, gli unici due Comuni capoluogo sono Andria e Trani, nella BAT: nel primo sono cinque i candidati sindaci, Giovanna Bruno (centrosinistra), Michele Coratella (M5S), Laura Di Pilato, Nino Marmo ed Antonio Scamarcio; il centrodestra è andato diviso, con il capogruppo uscente di Forza Italia, Marmo, sostenuto da liste civiche, e Scamarcio di indicazione della Lega.

A Trani sono quattro gli aspiranti sindaci: Amedeo Bottaro, sindaco uscente ed espressione del centrosinistra, Filiberto Palumbo per la coalizione di centrodestra, Vito Brana del Movimento 5 Stelle e Tommaso Laurora che si presenta con la civica Trani Governa ed è sostenuto da Italia in Comune.

Dei 49 Comuni in cui si vota, 15 hanno oltre 15mila residenti (il 30,6%); 34 invece meno di 15mila (69,4%).

IN BASILICATA

Per eleggere sindaco e nuovi consiglieri comunali si è votato in 22 comuni lucani, 13 della Provincia di Potenza (Acerenza, Avigliano, Carbone, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lagonegro, Moliterno, Sant’Arcangelo, Senise, Tolve) e 9 della Provincia di Matera (Accettura, Craco, Grottole, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi).

Matera è stato l’unico comune lucano chiamato al voto che supera i 15.000 abitanti, dunque con possibile secondo turno di ballottaggio il 4 e 5 Ottobre.

Nella Città dei Sassi sono sei i candidati alla carica di sindaco: sono Rocco Luigi Sassone (centrodestra, sostenuto da sei liste), Giovanni Schiuma (centrosinistra, cinque liste, compreso il Pd), Domenico Bennardi (M5s e altre tre liste), Pasquale Doria (due liste civiche), Nicola Trombetta (Liberi) e Luca Braia (Matera 2029).

EXIT POLL - Qui a Matera, secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato Rocco Sassone (Centrodestra) è tra il 29-33%; Domenico Bennardi (M5s) tra il 23-27%; Giovanni Schiuma (Centrosinistra) tra il 19,5-23,5%.