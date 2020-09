Willis fa già il brindisino: «Italia, pronto per te»

Dieci domande a Derek Willis, ala grande della Happy Casa Brindisi

Il mondo sta vivendo un momento di grande preoccupazione e triste allo stesso tempo. Come lo vive oggi un ragazzo che è lontano dagli affetti familiari?

«Sicuramente non è facile ma fa parte del nostro lavoro. Per fortuna al giorno d’oggi ci sono tante possibilità di rimanere in contatto. E poi mia moglie mi segue e vive con me, questo ovviamente fa tutta la differenza».

L’America ha vissuto e sta vivendo la contestazione contro i metodi adottati dalla polizia contro le minoranze. Cosa pensa?

«Una situazione difficile da spiegare in poche parole e in queste circostanze. Le immagini sono purtroppo davanti agli occhi di tutto il mondo».

Il mondo della NBA, proprio a causa delle morti verificatesi a seguito della violenza della polizia, ha alzato la voce e si è fermato. Un messaggio forte, ma basta?

«Non c’è una singola cosa che possa far cambiare la situazione, ma un insieme. È stato un gesto forte a cui deve far seguito tanto altro, non solo del mondo dello sport».

Le immagini della sua richiesta di matrimonio hanno fatto il giro del web in tutto il mondo. Un bellissimo gesto. Lo rifarebbe?

«La miglior scelta che abbia mai fatto».

Si è formato in un College molto importante, alla scuola di un grande allenatore. Cosa crede di poter aggiungere a quanto imparato?

«Ogni giorno c’è da lavorare, migliorare se stessi individualmente e all’interno del team. Questo è fondamentale: mai sentirsi arrivati nel basket come nella vita. Penso di poter portare energia e animo battagliero alla squadra. Sento anche che essere un big man che può tirare e correre bene a campo aperto, permetterà alla nostra squadra di giocare veloce ed essere pericolosa in transizione. Questo è il modo in cui siamo migliori come gruppo quando difendiamo e abbiamo l’altra squadra alle calcagna».

L’America, la Germania, ora l’Italia. Solo scuola di vita o crede di poter aggiungere altro?

«Da ogni esperienza bisogna trarne il meglio. Vivere in diversi paesi con culture e modi di vivere differenti è formativo da ogni punto di vista».

Brindisi è una città che vive per la sua squadra di basket. La gente vorrebbe stare accanto ai giocatori, ma non può. Vi dispiace?

«Ovviamente dispiace, noi giochiamo per i tifosi e senza pubblico non è più lo sport che amiamo, vale per la pallacanestro così come per qualsiasi altro sport. Speriamo questa situazione si possa risolvere al più presto per tornare a contatto con i tifosi nei palasport di tutta Italia».

Avete affrontato la fase di qualificazione alle Final Four, fallendo per un soffio. Che idea s’è fatto del basket che si gioca in Italia?

«Ancora è presto per dirlo avendo affrontato tre squadre in pochi giorni. Sono state partite diverse l’una dall’altra. Dovremo essere preparati ogni domenica alle sfide che si presenteranno».

Ha avuto modo di conoscere il suo nuovo coach. Qual è la sua impressione?

«Adoro lo staff tecnico. Frank ripone molta fiducia nel nostro team e ci permette di superare i nostri errori e risolvere i problemi attraverso noi stessi. Anche i nostri assistenti ci mostrano dove possiamo migliorare e sono molto preparati nello scouting dei nostri avversari. Questo è molto importante per me perché non ho alcuna esperienza in questo campionato e ho bisogno di queste informazioni per prepararmi nel miglior modo possibile».

Infine: cosa chiede al campionato che sta per iniziare?

«Alla fine della giornata, vincere e scalare posizioni in campionato è tutto ciò che mi interessa».