Volley, Europei U18, semifinali oggi a Lecce: parla il coach Fanizza

Lecce capitale europea della pallavolo, oggi e domani, con le due giornate conclusive del campionato continentale under 18 maschile.

Oggi sono in programma le semifinali. Alle ore 17 si troveranno di fronte Bulgaria e Repubblica Ceca, mentre alle 20 l’Italia affronterà la Polonia. Domani, alle 17, si giocherà la finale di consolazione, che assegnerà il terzo posto, ed alle 20 andrà in scena la finalissima, che metterà in palio la medaglia d’oro.

Tutti gli addetti ai lavori ritengono che la Bulgaria sia nettamente favorita sulla Repubblica Ceca, mentre la sfida tra gli azzurrini allenati da Vincenzo Fanizza e la Polonia si preannuncia equilibrata e dall’esito incerto.

Coach Fanizza, è soddisfatto del rendimento sin qui avuto dal suo team?

«I ragazzi si sono comportati molto bene. Il nostro è un gruppo che ha poca esperienza, in quanto molti giocatori militano nei campionati regionali. Ebbene, abbiamo staccato il pass per i prossimi mondiali under 19 e siamo tra le prime quattro formazioni europee. Pertanto, il nostro percorso è stato senz’altro positivo, il che non significa che ci accontentiamo di ciò che abbiamo fatto. Siamo decisi a giocare al meglio le nostre carte da qui alla conclusione del torneo, dando sempre tutto, come siamo abituati».

Avete affrontato la Bulgaria, nella gara decisiva per l’assegnazione del primato della pool I, senza l’opposto Quagliozzi. Lo recupererà per la semifinale odierna?

«Il ragazzo accusa un problema al ginocchio che stiamo trattando con le terapie del caso. È presto per sciogliere la riserva circa le sue condizioni, che valuteremo nelle ore precedenti la partita con la Polonia. Truocchio, che lo ha sostituito contro la Bulgaria, si è fatto trovare pronto, ma avere la rosa al completo ci permetterebbe di disporre di più frecce al nostro arco».

La Bulgaria ha la strada spianata verso la finale, mentre tra Italia e Polonia sarà strenua battaglia?

«Nello sport non si può dare mai nulla per scontato, ma la Bulgaria è una grande compagine ed ha i favori del pronostico nel match con la Repubblica Ceca. Per quel che riguarda il nostro incontro, la Polonia è un complesso molto forte, bene attrezzato sul piano fisico, che esprime una buona pallavolo. Terminata la pool a Marsicovetere, ci siamo trasferiti a Lecce giovedì, allenandoci già in serata. Abbiamo avuto 48 ore per studiare a fondo i nostri avversari odierni, stabilendo le opzioni tattiche a nostra disposizione. Sarà una gara tirata, nella quale cercheremo di gettare nella mischia il massimo del nostro potenziale».