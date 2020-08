Coronavirus: in Puglia 38 nuovi casi, 28 nel Barese, ma calano i tamponi, 1974

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 38 nuovi casi di Coronavirus, di cui 28 nel Barese. Lo rende noto la regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico: sono stati registrati 1974 tamponi e le positività sono così suddivise - 28 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 305.020 test. 4.040 sono i pazienti guariti, 844 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.440, così suddivisi: 1.890 nella Provincia di Bari; 442 nella Provincia di Bat; 706 nella Provincia di Brindisi; 1.377 nella Provincia di Foggia; 670 nella Provincia di Lecce; 313 nella Provincia di Taranto; 39 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL:

Dichiarazione del Dg della ASL Bari, Antonio Sanguedolce: “Oggi abbiamo registrato 28 casi di positività al SARS - CoV- 2 in provincia di Bari, di cui 15 sono contatti stretti di casi già tracciati dal Dipartimento di prevenzione, 3 rientri dalla Sardegna, 9 positivi in fase di approfondimento e 1 caso riscontrato dalla attività di triage dei pronto soccorso”.

Dichiarazione di Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bt: 'Sono 2 i casi registrati oggi nella provincia Bat, su entrambi sono in corso le indagini epidemiologiche per verificare l’origine del contagio”.

Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla: “Le nuove positività al COVID 19 registrate in provincia di Foggia nelle ultime 24 ore sono 6 in tutto. Si tratta di 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale e 4 contatti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale. Tutti sono già sottoposti alla sorveglianza sanitaria attiva volontaria".

Dichiarazione del Dg Asl Le, Rodolfo Rollo: “Il caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce sottoposto a tampone nell’accesso al pronto soccorso in cui era giunto per altre patologie”.