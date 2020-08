Regionali Puglia, ministro Costa: «Candidatura Laricchia migliore possibile»

SAN GIOVANNI ROTONDO - «Antonella Laricchia è una persona seria e ha tutto il mio appoggio totale e incondizionato, le mie scelte sono le sue scelte. Sia sulle alleanze che per quello che riguarda la Puglia. Questa Regione non poteva scegliere un candidato presidente migliore».

Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha incontrato a San Giovanni Rotondo parlamentari, sindaci e consiglieri comunali del territorio assieme alla candidata presidente del M5S e della lista civica Puglia Futura Antonella Laricchia.

«Per noi - prosegue - è importante il lavoro di ascolto che sta facendo la candidata presidente per conoscere le istanze del territorio. Il futuro si costruisce con la green economy, tutelando ambiente e salute». «Ho chiesto al ministro - spiega Laricchia - di aiutare la Puglia con il raddoppio della Lesina-Termoli bloccato da un parere sulla Via della commissione nominata dai ministri precedenti. E’ un’opera strategica per l'alta velocità e per un sistema di trasporti all’altezza delle aspettative di cittadini e imprese. Parliamo di una regione con 800 chilometri di costa e pochissimi Comuni con il piano urbano delle coste e questo deve cambiare. È necessario promuovere progettualità legate alla green economy, cambiare le produzioni industriali e innovarle. Penso a Brindisi, Taranto, Manfredonia e incontri come quello di oggi servono per capire come poter collaborare con il ministero per andare verso uno sviluppo economico sostenibile».