Caso Capristo, Procura Potenza chiede giudizio immediato: Scivittaro patteggia pena

POTENZA - Inchiesta Capristo, il Procuratore distrettuale Francesco Curdo del Tribunale di Potenza, a conclusione di un primo filone investigativo, con la richiesta di giudizio immediato ha esercitato l'azione penale nei confronti del Procuratore della Repubblica di Taranto Carlo Maria Capristo, e degli imprenditori pugliesi Giuseppe Mancazzo, Cosimo Mancazzo e Gaetano Mancazzo, contestando a tutti la tentata concussione (così come riqualificato il fatto dal Tribunale del Riesame - originariamente qualificato nel meno grave reato di tentata induzione) in danno dei sostituti procuratori Curione e Marazia e, per il solo Capristo, anche, il falso in atto pubblico e truffa aggravata continuati, in danno dello Stato.

Questi reati sarebbero stati commessi in concorso con l'Ispettore della Polizia di Stato Michele Scivittaro per consentire a quest'ultimo di lucrare illecitamente emolumenti dal Ministero degli Interni.

La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il giorno 12 ottobre presso il Tribunale di Potenza.

Nei confronti dell'ispettore Michele Scivittaro, invece, avendone lo stesso fatto istanza, è stata richiesta l'applicazione di pena su richiesta delle parti (cd "patteggiamento") nella misura di anni 1 e mesi 1O. La relativa udienza sarà svolta nelle prossime settimane innanzi al Gip di Potenza.

Nel frattempo, comunque, le indagini proseguono.