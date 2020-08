Regionali 2020, Scalfarotto: «Subito alla famiglie i buoni servizi per l'infanzia»

BARI - «Le imprese sociali che operano sul territorio meritano sostegno. I buoni servizio devono essere garantiti fin dal primo settembre per far respirare famiglie e attività lavorative». Così Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e +Europa alla presidenza della Regione Puglia, sollecita in una nota i «buoni servizio», voucher destinati alle famiglie per fruire di strutture dell’infanzia, «che la Regione avrebbe deciso di corrispondere a partire dal 1° ottobre, nonostante l’inizio delle attività sia previsto per il 1°settembre».

«L'emergenza degli ultimi mesi - aggiunge Scalfarotto - ha messo a dura prova molte realtà, tra le quali le tante strutture per l'infanzia che, tra mille sacrifici, non hanno mai smesso di rendere servizi indispensabili alle famiglie. È compito della Regione - afferma - garantire sostegno a queste imprese attraverso il corretto funzionamento del sistema di welfare».