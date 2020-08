Mola, maxi tamponamento a catena sulla SS 16: 7 auto coinvolte, 2 feriti. Traffico rallentato

BARI - Sette auto sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente in cui sono rimaste ferite due persone, a quanto si apprende in maniera lieve, sulla strada statale 16 'Adriatica' - tra Mola di Bari e Torre a Mare (Bari) - dove al momento si registra un rallentamento del traffico con code all’altezza dell’area di servizio al 'km 818,200', in direzione Foggia. E’ intervenuto il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. Anas e Forze dell’ordine sono al lavoro per il ripristino della normale circolazione.

La Polizia stradale precisa che si tratta di quattro distinti incidenti, avvenuti a poca distanza l'uno dall’altro, tutti all’altezza di Mola di Bari, in cui sono rimaste coinvolte sette auto. Il traffico, sulla carreggiata in direzione Foggia dove è avvenuto l’incidente, sta riprendendo lentamente a scorrere. Rimangono code sulla carreggiata sud a causa dell’afflusso verso il mare.

I rilievi per gli incidenti sono stati eseguiti dalla Polizia e dai Carabinieri.