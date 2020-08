Regionali Puglia, Altieri (Lega): «Nostra agricoltura vessata da Emiliano»

BARI - «L'agricoltura è il nostro tesoro più importante e da Lesina a Leuca, purtroppo, in questi anni di governo di sinistra è stata abbandonata e vessata da codici, norme, divieti e prescrizioni burocratiche che hanno solo appesantito e ostacolato il lavoro di migliaia di agricoltori costretti a produrre più carte che ortaggi o frutta": è quanto sostiene in una nota Nuccio Altieri, indicato dalla Lega per il ruolo di vice presidente della Regione Puglia. «Inoltre - prosegue - mancano le cose più normali, come la manutenzione delle strade rurali, la pulitura dei canali, il corretto funzionamento degli uffici dell’impiego e la sicurezza. Con la Lega libereremo l’agricoltura pugliese dai fallimenti di Emiliano, dalla burocrazia e dal clientelismo». Dopo la giornata di oggi in Capitanata, domani il tour della Lega nelle aziende agricole pugliesi farà tappa nella provincia di Bari.