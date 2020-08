Doppia preferenza in Puglia, Emiliano firma decreto per le elezioni

BARI - «Ho firmato oggi i decreti che danno formalmente l’avvio alla consultazione elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Puglia». Lo annuncia il governatore pugliese Michele Emiliano. «Le elezioni regionali si terranno nei giorni 20 e 21 settembre 2020. Andremo al voto con la facoltà di esprimere la doppia preferenza di genere, tanto attesa nella nostra regione».

La prefetta di Bari, Antonia Bellomo, nominata commissaria straordinaria dal governo Conte per l'adeguamento del sistema elettorale della Puglia alla doppia preferenza di genere, ha firmato nel pomeriggio un decreto di ricognizione che è stato trasmesso agli uffici regionali. Il decreto di ricognizione dà attuazione al decreto legge dell’Esecutivo, inserendo solo la doppia preferenza di genere nel sistema elettorale pugliese. Per quanto riguarda la percentuale di genere 60-40 nelle liste, si apprende, resta tutto invariato, cioè le liste che non rispettano le percentuali di rappresentanza di genere saranno multate