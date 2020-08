Puglia, dalla Regione 5,7 mld per borse di studio ai dottorati di ricerca e 20 mln per Garanzia Giovani

BARI - Approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale Sebastiano Leo, alcuni provvedimenti in ambito istruzione e Università. Uno di questo licenzia l’iter procedurale che porterà alla pubblicazione delle graduatorie dei «Dottorati di ricerca XXXVI Ciclo», finalizzata all’erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali, da attivare nell’anno accademico 2020/2021 (XXXVI ciclo) per una durata di tre anni, attraverso una specifica selezione rivolta alle Università pubbliche o private con sedi in Puglia. Per l’iniziativa la Regione ha impegnato complessivamente 5,7 milioni di euro. Atri interventi riguardano il mondo della scuola con la qualificazione dell’offerta formativa culturale ed educativa. Tra questi, l’assessore Leo ha rilanciato in particolare, facendolo approvare dalla Giunta regionale, il finanziamento al progetto «Proactive training» dedicato all’orientamento e all’educazione all’autoimprenditorialità.

La Giunta Emiliano ha approvato una ulteriore copertura finanziaria di 20milioni di euro per Garanzia Giovani. «Si tratta - precisa l’assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro, Sebastiano Leo - di una variazione che si è resa necessaria per via dello straordinario successo ottenuto dai percorsi formativi messi a disposizione dei giovani dai 16 ai 29 anni». Garanzia Giovani è un programma per favorire l’occupazione giovanile e si rivolge a tutti quei ragazzi che non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi scolastici o formativi. «I numeri di adesione e partecipazione ai corsi di formazione - spiega Sebastiano Leo - ci hanno reso soddisfatti della evidente qualità di scelta che abbiamo selezionato. Ma a questo punto per poter garantire di portare a termine i progetti formativi fino al prossimo novembre si è reso indispensabile individuare ulteriori finanziamenti, che abbiamo attinto in parte (per 11 milioni di euro) dal Patto per la Puglia Fsc 2014-2020 in parte (9milioni di euro) dall’Asse VII del Por Puglia 2014-2020».