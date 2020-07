Regionali Puglia, M5s punta su Laricchia, Crimi: «Su di lei nessun passo indietro». Boccia replica: «Vi aspetteremo dopo il voto»

«Contrariamente a quanto riportano i falsi 'retroscenà e ricostruzioni che stanno circolando al solo scopo di indebolire questo governo, non ci sarà alcun incontro per chiedere un passo indietro ad Antonella». Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del M5s, in un lungo post sulla candidata del Movimento alle elezioni in Puglia, Antonella Laricchia. «La Puglia ha bisogno di un cambiamento vero - è la premessa - Non il solito valzer fra partiti di destra e sinistra che si scambiano poltrone senza cambiare nulla, ma una reale inversione di rotta, che consenta a questa meravigliosa regione di valorizzare appieno le sue bellezze naturali e le sue risorse, e di liberare le sue immense potenzialità per venire finalmente incontro alle esigenze dei cittadini».

Su Laricchia aggiunge: «E' la giusta, consapevole e preparata guida che serve ora alla comunità pugliese per uscire dal buio in cui anni di malagestione e di amministratori incapaci l’hanno confinata».

Crimi poi ricorda l’esperienza «profonda e ricchissima" maturata dalla candidata 5S «dopo 5 anni di battaglie in consiglio regionale, condotte sempre in difesa dei diritti della sua terra e dei suoi cittadini», sottolinea, citando in particolare la «sanità pubblica logorata dalle inefficienze, che è nostro dovere ricostruire». Quindi conclude: «Forza Antonella, insieme possiamo riuscirci. Possiamo portare un aiuto concreto e ridare dignità a tutti i pugliesi, che da troppo tempo sono lasciati soli a fare i conti con un futuro che non c'è. Quel futuro può costruirlo solo il Movimento 5 Stelle, insieme a tutti i cittadini. Ci impegneremo al massimo per dare finalmente a questa terra la forza per rialzarsi in piedi e ricominciare a correre».

LA REPLICA DI BOCCIA - «Noi ricercheremo sempre l’alleanza con il M5S, perché crediamo in un progetto a lungo termine. Non abbiamo dato vita al governo nazionale per fare una cosa speculare all’alleanza gialloverde, ma diametralmente opposta. L'alleanza giallorossa è nata per rafforzare l’Italia in Europa e per dare una nuova anima sociale a un Paese in grado di garantire diritti universali in un mondo moderno e aperto». Lo ha detto il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, arrivando a Gioia del Colle in occasione della prima serata della 23esima edizione del Magna Grecia Awards & Fest.

«Le Regioni - ha spiegato - non sono sganciate dal governo nazionale e non basta criticare, serve il coraggio della responsabilità. La speranza, come diceva Sant'Agostino, ha due figli: lo sdegno e il coraggio. E il coraggio in questo caso ci serve tanto e per cambiare le cose. Noi aspetteremo, abbiamo pazienza. Aspetteremo il M5S anche dopo il voto e se i gruppi dirigenti non dovessero comprendere in tempo le ragioni di un’alleanza che va oltre le ambizioni dei singoli, per rispetto dei loro elettori - ha aggiunto - li aspetteremo in ogni caso. Vogliamo governare la Puglia con gli stessi valori con i quali Nichi Vendola prima e Michele Emiliano poi, con successo l’hanno cambiata rispetto al passato, rendendola una delle Regioni più belle e accoglienti d’Europa», ha concluso.