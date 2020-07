Salvini torna in Puglia: tour in Salento nel fine settimana

LECCE - Il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà in Puglia il prossimo fine settimana per la campagna elettorale per le Regionali di settembre. Sono previste quattro manifestazioni pubbliche: venerdì alle 20.30 a Martina Franca; sabato alle 19.30 a Gallipoli; domenica alle 11.00 a Ceglie Messapica e alle 15.30 a Fasano. Lo rende noto la Lega in Puglia.

«La Lega è il primo partito in Puglia - commenta Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega Puglia - e abbiamo la responsabilità di dimostrare con il massimo impegno che esiste una politica diversa e migliore fatta per la gente e tra la gente. Vogliamo offrire una classe dirigente nuova e alla quale i pugliesi non devono più rivolgersi con il cappello in mano per chiedere aiuti. Il Salento è stato devastato dalle politiche di Emiliano che hanno portato alla desertificazione sia in agricoltura che tra le attività produttive. In questi giorni ascolteremo cittadini ed imprenditori per creare con loro e per loro una nuova stagione di sviluppo e lavoro in Puglia con il modello di buon governo della Lega che in tante altre Regioni d’Italia ha dato grandi risultati».

«Mentre ad Emiliano non resta che provare a costruire una campagna elettorale di ceto politico e clientele, cercando di scritturare centinaia di comparse come candidati per dimostrare il suo simil potere ormai in decadenza - dichiara Nuccio Altieri candidato vicepresidente della Regione - la Lega scende in piazza con il suo leader Matteo Salvini e le sue idee, per parlare alla gente comune, quella che ci chiede di poter vivere in una Puglia più efficiente, con ospedali dove non manchino i medici, con trasporti locali più moderni e una burocrazia meno pesante e più rispettosa del lavoro di imprenditori, commercianti e agricoltori».