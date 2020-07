Aeroporti di Puglia chiude il bilancio 2019 con utile a 36,7%

BARI - L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2019 di Aeroporti di Puglia, che sottolinea in una nota i «dati in crescita per tutti gli indicatori economici": un «utile di esercizio pari a 5.157mila Euro (+ 36,70% rispetto al 2018)» e ricavi che «si attestano a 105 milioni di euro, +5,22% rispetto al 2018». All’Assemblea, con il Consiglio di Amministrazione e ail Collegio Sindacale, sono intervenuti i rappresentanti del socio Regione Puglia. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, nell’illustrare i dati di bilancio, ha sottolineato "l'importanza dei risultati ottenuti, sia in termini di crescita di traffico passeggeri, sia di solidità patrimoniale e redditività della società», ha detto tra l’altro. "Nel leggere questi numeri - ha rilevato il governatore Michele Emiliano - non posso che rivolgere un vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione e dal management di Aeroporti di Puglia. Un lavoro fondamentale che attesta l'impegno profuso e ben noto a tutti. Un plauso va fatto anche per come Aeroporti di Puglia ha saputo fronteggiare in questa prima parte dell’anno la drammatica emergenza del COVID-19. La crescita della società e con essa della rete aeroportuale regionale, gratifica dell’impegno e della vicinanza che la Regione Puglia non ha mai fatto mancare».