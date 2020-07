Agricoltura, «Puglia maglia nera in Italia per fondi Ue»

La Regione Puglia rischierebbe di perdere «almeno 100 milioni di euro» di fondi europei per l'agricoltura. Lo sostiene il candidato unico del centrodestra alle prossime Regionali in Puglia, Raffaele Fitto.

«Mentre la Xylella avanza inesorabilmente - dice - la spesa del PSR è sostanzialmente ferma: nello stesso giorno apprendiamo che il batterio sta uccidendo altri due ulivi a Locorotondo, l’Agea comunica che con un avanzamento del 33,06% della spesa dei fondi pubblici ed europei (FEASR) la Regione Puglia si conferma ultima in Italia con il rischio di dover restituire a fine anno non 50milioni, come riferito dal direttore di dipartimento in audizione, ma almeno il doppio».

Secondo Fitto, nell’uso dei fondi europei in agricoltura siamo di fronte a uno dei disastri senza precedenti, mai verificatosi prima in Puglia: per il secondo anno consecutivo siamo la maglia nera dell’Italia con una performance peggiore di quella dello scorso anno. La media nazionale dell’avanzamento della spesa è del 48,64%, ma nel Sud ci sono Regioni come la Calabria (avanzamento della spesa al 56,46%) che sono ben oltre la media nazionale, come a voler dire che in questo caso non c'è il «solito mezzogiorno», ma proprio l'incapacità e l’inadeguatezza del presidente assessore all’Agricoltura, Michele Emiliano».