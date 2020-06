Calcio, il Picerno batte il Rende e conquista salvezza

POTENZA - Battendo il Rende per 3-0, il Picerno ha conquistato la permanenza in Serie C, girone C, campionato in cui è approdato nel 2019. La partita dei play-out si è giocata nel pomeriggio nello stadio «Viviani» di Potenza, a porte chiuse.

La formazione di Giacomarro ha ribaltato il risultato negativo (0-1) imposto dal Rende nella gara di andata. Le reti del Picerno sono state segnate da Origlio (autorete) al 2', da Esposito al 23' e da Pitarresi al 56'.