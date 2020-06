Agricoltura, dalla regione Puglia sostegno agli imprenditori

BARI - «Anche questa volta la Regione ha fatto il possibile per porre rimedio alle sofferenze dei comparti maggiormente danneggiati dai cambiamenti climatici: in particolar modo la Giunta è intervenuta per limitare i danni causati dalle calamità naturali all’agricoltura, sburocratizzando e accelerando le procedure che adesso permetteranno il trasferimento immediato dei contributi ministeriali dalla Regione ai Comuni interessati, semplificando il rapporto con gli istituti di credito e lasciando piena libertà decisionale alle imprese agricole rispetto alla gestione del beneficio ricevuto": lo sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo.

«Credo - prosegue - che anche in agricoltura la richiesta di semplificazione sia la prima che ognuno di noi ascolta da qualsiasi interlocutore del settore. Ma semplificare è anche una delle missioni più complicate a livello politico. Perché se l'etichetta della burocrazia è semplice da evocare, è molto complicato eliminarla. La Regione, in questo delicatissimo momento per il comparto - conclude Longo - c'è riuscita».