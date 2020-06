Berlusconi: «La Puglia riparte con Fitto. E in Europa noi garanti degli interessi italiani»

In un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, e alla vigilia della manifestazione forzista (con Fitto) oggi a Bari, Silvio Berlusconi, parla dei problemi del Paese e della Puglia in particolare. «La Puglia partirà con Fitto», dice Berlusconi e l’Italia si riprenderà se saprà sfruttare le opportunità dell’Europa. «Saremo noi - dice Berlusconi che ribadisce il sì all’utilizzo delle risorse del Mes - a difendere gli interessi dell’Italia nell’Unione». Questione leadership nel centrodestra: se ne parlerà dopo le elezioni politiche.

Presidente Silvio Berlusconi, qual è l’obiettivo del centrodestra alle prossime regionali, quante regioni ritenete di poter strappare al centrosinistra?

Per abitudine non mi pongo mai un limite nell’affrontare una campagna elettorale. Io credo che in tutte e sei le regioni al voto il centrodestra abbia ottimi candidati, ottimi programmi e meriti di affermarsi. Certo, in alcune regioni il sistema di potere della sinistra è radicato e la battaglia quindi sarà più difficile. Però noi puntiamo a prevalere ovunque.

