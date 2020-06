Coronavirus: in Italia altri 259 malati e 30 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 259 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione Civile. Trenta sono i morti, che diventano 34708 in totale, e 890 i dimessi/guariti (187.615 in tutto). Il numero degli attualmente positivi è di 17.638. Sono 27 i nuovi casi di positività relativi al focolaio di Coronavirus scoppiato a Bologna al magazzino logistico della Bartolini, che si sommano ai 64 censiti fino a ieri. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna che, nelle ultime 24 ore, rileva, nel complesso 46 nuovi casi, 39 dei quali asintomatici.

Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708. In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale. Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 meno di ieri mentre risalgono leggermente le terapie intensive: 2 più di ieri

per un totale di 105.