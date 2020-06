Palamara, indagini pure in Puglia: nel mirino procure di Trani e di Matera

BARI - La Procura di Lecce indaga sui giudici di Trani, quella di Potenza sui colleghi di Taranto. E ora entra in campo anche Perugia, che nell’inchiesta Palamara-bis in qualche modo chiude il cerchio: nel mirino del pm Gemma Miliani sono infatti entrate le nomine dei capi degli uffici di Trani, Antonino Di Maio, e Matera, Pietro Argentino. Con l’obiettivo di capire se l’ex potente capo di Unicost (o qualcun altro) abbia in qualche modo orientato le scelte del Csm sulla base di pressioni esterne.

Nel dicembre scorso (si viene a sapere oggi dopo il deposito degli atti) il pm Miliani ha acquisito dalla Procura di Potenza tre verbali di interrogatori effettuati nell’ambito dell’inchiesta che a maggio ha portato all’arresto dell’ex capo di Taranto, Carlo Maria Capristo. Si tratta delle dichiarazioni dei pm Silvia Curione e Lanfranco Marazia, marito e moglie, e di quelle - in parte omissate e finora non note - dell’avvocato Giuseppe Calafiore, il socio dell’avvocato Amara che il procuratore Curcio ha ascoltato nel giugno 2019 a Roma.

