Bari, riprendono le lezioni al Circolo della Vela

Nel rispetto delle nuove regole anti-Covid, il Circolo della Vela di Bari riaprirà la scuola il 29 giugno, con massimo sei partecipanti per istruttore, dopo aver ripreso quasi tre settimane fa gli allenamenti per gli atleti.

I corsi riapriranno subito dopo i tre giorni del 'Vela Day 2020' (26-28 giugno) promossi dalla Federazione Italiana Vela per riavvicinare i piccoli allo sport.

Ridotto il numero degli allievi e la durata dei corsi (settimanali e non più bisettimanali, per una partecipazione più ampia), l’istruzione è affidata ai soli tecnici delle classi agonistiche, in aree ben distinte allestite appositamente sui pontili. Il 29 giugno si comincia con i più piccoli (da 6 a 9 anni), nelle settimane successive saranno attivati i corsi per altre fasce d’età. Dal 6 luglio, su richiesta di almeno 6 iscritti, saranno possibili corsi di perfezionamento, se le norme lo permetteranno. Info: tel. 0805216234, e-mail nautica@circolodellavelabari.it.

(foto Elena Giolai)