Coronavirus Italia, 197 nuovi casi e 53 decessi: continuano ad aumentare i guariti

È di 35.262 (-615) persone attualmente positivi, 33.899 (+53) decessi e 165.837 (+759) guariti, per un totale di 234.998 (+197) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 35.262 attualmente positivi, 4.864 (-138) sono ricoverati in ospedale, 287 (-6) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 30.111 (-690) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registrano meno morti rispetto a ieri, 53 (ieri erano stati 72), mentre sono 759 i guariti, quasi in linea rispetto a ieri. Continua anche il decremento dei ricoverati in ospedale, -138 oggi, ieri il dato era di -299, e di coloro che necessitano di cure in terapia intensiva, che calano di ulteriori 6 unità (ieri il decremento era stato di -22). Sono 690, invece, le persone in meno che si trovano in isolamento domiciliare rispetto a ieri. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 49.478 test: in diminuzione rispetto ai 72.485 tamponi effettuati ieri e dei 65.028 dell’altro ieri.



Dei 197 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 125 nuovi positivi (il 63,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 14 casi in Emilia Romagna (ma zero a Bologna città), di 13 in Liguria, di 11 nel Lazio e 10 in Piemonte. Un solo contagio in Puglia, zero invece in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Anche il Veneto ha annunciato zero contagi, quindi i 6 riportarti nel bollettino della Protezione Civile devono riferirsi ai giorni scorsi.