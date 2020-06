Fase 3, Regione emette pagamenti per 600 mln per la sanità pugliese

BARI - «Quasi tutti concentrati sulla sanità i 600 milioni di pagamenti effettuati questa settimana dalla Regione Puglia». Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel commentare il report dei pagamenti lavorati dalla Regione, questa settimana assorbiti pressoché integralmente dalle spese per il finanziamento ordinario per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Per la precisione si tratta di 599 milioni 994 mila 726,65 euro, su un volume complessivo di 615 milioni 72 mila 730,59 euro indirizzati a 1.538 beneficiari attraverso 2.135 mandati di pagamento lavorati dalla Ragioneria della Regione Puglia.

«Attraverso il direttore del dipartimento Risorse finanziarie, Lino Albanese, e il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, Nicola Paladino - ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese - torno a ringraziare tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti regionali che si occupano delle liquidazioni di spesa e dell’emissione degli ordinativi di pagamento». I mandati di pagamento che riguardano la spesa corrente che finanzia i Lea del Servizio sanitario regionale sono solo 38 ma tutti molto consistenti: oltre 190 milioni di euro per 6 mandati di pagamento all’Asl di Bari, poco più di 107 milioni di euro all’Asl di Lecce, più 91 milioni di euro all’Asl di Foggia, oltre 72 milioni di euro all’Asl di Taranto, circa 50 milioni di euro all’Asl di Brindisi, oltre 31 milioni di euro al Policlinico di Bari, più di 25 milioni di euro all’Asl Bat, circa 18 milioni di euro agli «Ospedali Riuniti» di Foggia.